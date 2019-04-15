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Денисова встретилась в Москве с родственниками военнопленных моряков

Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова прибыла в Москву для участия в "судебных заседаниях" в отношении военнопленных моряков

Об этом омбудсмен Людмила Денисова сообщила в Facebook.

"Прибыли в Российскую Федерацию для участия в судебных заседаниях по продлению меры пресечения украинским военнопленным, которые состоятся в среду, 17 апреля, в Лефортовском суде. Вместе с родными хотим поддержать наших моряков, задержанных в результате акта неприкрытой агрессии со стороны РФ в Керченском проливе 25 ноября прошлого года", - отметила она.

Денисова сообщила, что в посольстве Украины в Москве при участии родственников военнопленных и консульских работников посольства прошла организационная встреча.

"Работники украинского посольства сообщили о состоянии военнопленных. По их словам, ребята находятся в хорошем настроении и ожидают освобождения", - написала омбудсмен.

Родственники высказали просьбу передать от себя продукты и вещи для военнопленных и, по словам Денисовой, "уже завтра закупленное будет передано нашим морякам в Лефортовское СИЗО", говорится в сообщении.

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  • 25 ноября 2018 в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ и совершили нападение на корабли ВМС Украины.
  • 27-28 ноября 2018  года оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
  • Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
  • 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 21 из них арестовали до 24 апреля, еще трех (Эйдера, Сороку, Артеменко) - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
  • Адвокаты моряков обжаловали продление ареста.
  • ЕС принял санкции против 8 россиян за агрессию в Керченском проливе.
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