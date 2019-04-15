Денисова встретилась в Москве с родственниками военнопленных моряков

Об этом омбудсмен Людмила Денисова сообщила в Facebook.

"Прибыли в Российскую Федерацию для участия в судебных заседаниях по продлению меры пресечения украинским военнопленным, которые состоятся в среду, 17 апреля, в Лефортовском суде. Вместе с родными хотим поддержать наших моряков, задержанных в результате акта неприкрытой агрессии со стороны РФ в Керченском проливе 25 ноября прошлого года", - отметила она.

Денисова сообщила, что в посольстве Украины в Москве при участии родственников военнопленных и консульских работников посольства прошла организационная встреча.

"Работники украинского посольства сообщили о состоянии военнопленных. По их словам, ребята находятся в хорошем настроении и ожидают освобождения", - написала омбудсмен.

Родственники высказали просьбу передать от себя продукты и вещи для военнопленных и, по словам Денисовой, "уже завтра закупленное будет передано нашим морякам в Лефортовское СИЗО", говорится в сообщении.