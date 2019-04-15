ЦИК: в 8 областях Украины не хватает членов избиркомов

15 апреля, 2019, 15:42

В 8 областях и Киеве не хватает членов участковых избирательных комиссий

Об этом ЦИК сообщает в Facebook.

В частности, речь идет о следующих областях:

Днепропетровская область: ТИО № 26, 27, 28;

Закарпатская область: ТИО № 68, 69, 70, 71, 72, 73;

Кировоградская область: ТИО № 100, 101, 102, 103;

Луганская область: ТИО № 106, 107, 112, 113, 114;

Сумская область: ТИО № 157, 161;

Харьковская область: ТИО № 171, 176, 180;

Херсонская область: ТИО № 183, 184, 185;

Черниговская область: ТИО № 206, 209, 210;

г. Киев: ТИО № 216, 217, 220, 223.

ЦИК также обращается к украинцам с предложением занять обязанности члена участковой избирательной комиссии.

Ранее сообщалось, что у Зеленского заявляют о попытках сорвать выборы из-за недобора людей в участковые комиссии.