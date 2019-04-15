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ЦИК: в 8 областях Украины не хватает членов избиркомов


фото: reuters
В 8 областях и Киеве не хватает членов участковых избирательных комиссий

Об этом ЦИК сообщает в Facebook.

В частности, речь идет о следующих областях:

  • Днепропетровская область: ТИО № 26, 27, 28;
  • Закарпатская область: ТИО № 68, 69, 70, 71, 72, 73;
  • Кировоградская область: ТИО № 100, 101, 102, 103;
  • Луганская область: ТИО № 106, 107, 112, 113, 114;
  • Сумская область: ТИО № 157, 161;
  • Харьковская область: ТИО № 171, 176, 180;
  • Херсонская область: ТИО № 183, 184, 185;
  • Черниговская область: ТИО № 206, 209, 210;
  • г. Киев: ТИО № 216, 217, 220, 223.

ЦИК также обращается к украинцам с предложением занять обязанности члена участковой избирательной комиссии.

Ранее сообщалось, что у Зеленского заявляют о попытках сорвать выборы из-за недобора людей в участковые комиссии.

 

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