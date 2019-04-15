ЦИК: в 8 областях Украины не хватает членов избиркомов
15 апреля, 2019, 15:42
В 8 областях и Киеве не хватает членов участковых избирательных комиссий
Об этом ЦИК сообщает в Facebook.
В частности, речь идет о следующих областях:
- Днепропетровская область: ТИО № 26, 27, 28;
- Закарпатская область: ТИО № 68, 69, 70, 71, 72, 73;
- Кировоградская область: ТИО № 100, 101, 102, 103;
- Луганская область: ТИО № 106, 107, 112, 113, 114;
- Сумская область: ТИО № 157, 161;
- Харьковская область: ТИО № 171, 176, 180;
- Херсонская область: ТИО № 183, 184, 185;
- Черниговская область: ТИО № 206, 209, 210;
- г. Киев: ТИО № 216, 217, 220, 223.
ЦИК также обращается к украинцам с предложением занять обязанности члена участковой избирательной комиссии.
Ранее сообщалось, что у Зеленского заявляют о попытках сорвать выборы из-за недобора людей в участковые комиссии.
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