В Польше в ДТП погибли два украинца
Об этом сообщает "Польское радио" .
Два человека погибли, а двое других получили травмы в результате ДТП, произошедшего 14 апреля в ночь с субботы на воскресенье у Кентшина в Варминско-Мазурском воеводстве в северо-восточной Польши. Автомобилем, разбилось о дерево, путешествовали граждане Украины и Грузии.
По информации полиции, легковой автомобиль, которым путешествовали четыре человека, врезался в придорожное дерево. Авария произошла на дороге № 591 с Ружанкы к Воплавок.
Двух пассажиров - граждан Украины в возрасте в 23 и 30 лет - погибли на месте. Водитель и третий пассажир получили травмы. Оба они грузины.
"Погибли пассажиры, сидевшие на правой стороне автомобиля. Тот, кто был рядом с водителем, имел прикреплены ремни безопасности, а пассажир с заднего сиденья, вероятно, не был пристегнут ремнем безопасности", - сообщила представитель полиции в Кентшине Моника Данеляк.
"Сила удара в дерево была настолько велика, что двигатель выпал, и он лежал на расстоянии 12 метров. Он все еще горел, когда прибыли пожарные", - сказал капитан пожарных Камиль Гольон.
Обстоятельства трагедии изучает полиция под надзором районной прокуратуры Кентшина. У водителя взяли кровь, чтобы проверить, был ли он трезв.
- Напомним, 24 марта в Польше трое граждан Украины погибли в результате наезда автомобиля .
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