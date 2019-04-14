В Польше в ДТП погибли два украинца

14 апреля, 2019, 17:46

В результате ДТП в Польше погибли двое граждан Украины еще двое получили травмы

Об этом сообщает "Польское радио" .

Два человека погибли, а двое других получили травмы в результате ДТП, произошедшего 14 апреля в ночь с субботы на воскресенье у Кентшина в Варминско-Мазурском воеводстве в северо-восточной Польши. Автомобилем, разбилось о дерево, путешествовали граждане Украины и Грузии.

По информации полиции, легковой автомобиль, которым путешествовали четыре человека, врезался в придорожное дерево. Авария произошла на дороге № 591 с Ружанкы к Воплавок.

Двух пассажиров - граждан Украины в возрасте в 23 и 30 лет - погибли на месте. Водитель и третий пассажир получили травмы. Оба они грузины.

"Погибли пассажиры, сидевшие на правой стороне автомобиля. Тот, кто был рядом с водителем, имел прикреплены ремни безопасности, а пассажир с заднего сиденья, вероятно, не был пристегнут ремнем безопасности", - сообщила представитель полиции в Кентшине Моника Данеляк.

"Сила удара в дерево была настолько велика, что двигатель выпал, и он лежал на расстоянии 12 метров. Он все еще горел, когда прибыли пожарные", - сказал капитан пожарных Камиль Гольон.

Обстоятельства трагедии изучает полиция под надзором районной прокуратуры Кентшина. У водителя взяли кровь, чтобы проверить, был ли он трезв.