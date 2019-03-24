В Польше авто сбило насмерть трех украинцев
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Wp.pl.
Трагедия произошла 23 марта вечером на дороге местного значения в населенном пункте Бжезник недалеко от города Болеславец Нижнесилезского воеводства на юго-западе Польши.
Как отмечается, в группу из пяти человек врезался легковой автомобиль BMW, в результате чего на месте погибли 18-летняя девушка и двое парней в возрасте 24 и 25 лет.
По предварительной информации полиции, пешеходы шли по несоответствующей полосе движения, что является нарушением правил дорожного движения. Они также не имели на себе светоотражающих элементов. Пешеходы, которые выжили в результате столкновения, были в нетрезвом состоянии.
Как отмечается, водитель BMW был трезв. На месте происшествия работала следственная группа полиции.
- Напомним, в ноябре 2018 в Польше в результате аварии погибли два украинца, один получил ранения.
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