//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Лондоне посла Украины атаковал психически больной


фото: radiosvoboda.org
Полиция установила, что нападение на посла Украины в Великобритании Наталью Галибаренко осуществил психически больной человек

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Мужчину, который 13 апреля несколько раз таранил своей автомашиной запаркованное авто посла Украины в Великобритании направили на принудительное психиатрическое лечение, предусмотренное законом о психическом здоровье.

Полиция напомнила, что 40-летний мужчина утром 13 апреля сознательно и не раз ударял своим авто машину посла Натальи Галибаренко, которая стояла у здания посольства, и также повредил еще несколько автомашин рядом. Когда прибыла полиция, он направил свой автомобиль на нее; полиция открыла огонь из огнестрельного оружия и также применила электрошок, чтобы задержать нападавшего.

В результате инцидента никто из людей не пострадал, сам стрелявший тоже. На всякий случай его обследовали в больнице, ночь он провел за решеткой в полицейском участке.

Полиция сообщила, что действия мужчины, личность которого не раскрывают, не связанные с экстремизмом или терроризмом. Его задержание оформили по подозрению в попытке убийства сотрудников полиции и преступном причинении вреда имуществу, но официальных обвинений ему пока не предъявлено. О мотивах нападения также не сообщали.

Кроме того, в соответствии со стандартной процедурой, отдельно расследуется также применение оружия полицией.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 апреля, 2019 воскресенье

больше новостей

14 апреля, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать