В Лондоне посла Украины атаковал психически больной
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
Мужчину, который 13 апреля несколько раз таранил своей автомашиной запаркованное авто посла Украины в Великобритании направили на принудительное психиатрическое лечение, предусмотренное законом о психическом здоровье.
Полиция напомнила, что 40-летний мужчина утром 13 апреля сознательно и не раз ударял своим авто машину посла Натальи Галибаренко, которая стояла у здания посольства, и также повредил еще несколько автомашин рядом. Когда прибыла полиция, он направил свой автомобиль на нее; полиция открыла огонь из огнестрельного оружия и также применила электрошок, чтобы задержать нападавшего.
В результате инцидента никто из людей не пострадал, сам стрелявший тоже. На всякий случай его обследовали в больнице, ночь он провел за решеткой в полицейском участке.
Полиция сообщила, что действия мужчины, личность которого не раскрывают, не связанные с экстремизмом или терроризмом. Его задержание оформили по подозрению в попытке убийства сотрудников полиции и преступном причинении вреда имуществу, но официальных обвинений ему пока не предъявлено. О мотивах нападения также не сообщали.
Кроме того, в соответствии со стандартной процедурой, отдельно расследуется также применение оружия полицией.
- Напомним, утром в субботу, 13 апреля 2019 года, официальное машину посла Украины в Великобритании Натальи Галибаренко намеренно протаранил посторонний автомобиль .
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