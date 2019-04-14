В Лондоне посла Украины атаковал психически больной

14 апреля, 2019, 20:47

Полиция установила, что нападение на посла Украины в Великобритании Наталью Галибаренко осуществил психически больной человек

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Мужчину, который 13 апреля несколько раз таранил своей автомашиной запаркованное авто посла Украины в Великобритании направили на принудительное психиатрическое лечение, предусмотренное законом о психическом здоровье.

Полиция напомнила, что 40-летний мужчина утром 13 апреля сознательно и не раз ударял своим авто машину посла Натальи Галибаренко, которая стояла у здания посольства, и также повредил еще несколько автомашин рядом. Когда прибыла полиция, он направил свой автомобиль на нее; полиция открыла огонь из огнестрельного оружия и также применила электрошок, чтобы задержать нападавшего.

В результате инцидента никто из людей не пострадал, сам стрелявший тоже. На всякий случай его обследовали в больнице, ночь он провел за решеткой в полицейском участке.

Полиция сообщила, что действия мужчины, личность которого не раскрывают, не связанные с экстремизмом или терроризмом. Его задержание оформили по подозрению в попытке убийства сотрудников полиции и преступном причинении вреда имуществу, но официальных обвинений ему пока не предъявлено. О мотивах нападения также не сообщали.

Кроме того, в соответствии со стандартной процедурой, отдельно расследуется также применение оружия полицией.