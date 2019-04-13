В Лондоне злоумышленник протаранил авто посла Украины Наталии Галибаренко. Он задержан
Посольский автомобиль на тот момент стоял перед зданием посольства Украины в Лондоне, передает Еспресо.TV со ссылкой на сообщение пресс-службы диппредставительства в Facebook.
Инцидент произошел около 10:00 утра. Наезд произошел на западе Лондона в районе Голанд парк, где расположено несколько посольств.
На место происшествия вызвали полицию, которая заблокировала подозрительный автомобиль. Несмотря на это нападавший ударил машину посла во второй раз, сообщают в украинском посольстве.
Когда на место прибыли полицейские, нападавший также направил машину в их сторону.
"В ответ полиция была вынуждена открыть огонь по транспортному средству преступника", - сообщают в посольстве.
Нападавшего задержали и отвезли в полицейский участок.
Во время его задержания правоохранителям пришлось применить оружие. По данным очевидцев, было осуществлено 10 выстрелов. При этом газета The Telegraph подтверждает информацию о выстрелах, однако точное их количество не приводит.
Вместе с тем, никто из сотрудников посольства не пострадал. Сейчас полиция выясняет личность подозреваемого и мотив нападения.
На фото, которые размещают в социальных медиа, видно, что район вокруг посольства оцеплен, информирует ВВС .
Как заявляно на официальном сайте Metropolitan Police, полицейские задержали мужчину в возрасте примерно 40 лет. В качестве меры пресечения он был доставлен в центральную больницу Лондона.
В настоящее время полиция не рассматривает нападение как террористическое.
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