В Лондоне злоумышленник протаранил авто посла Украины Наталии Галибаренко. Он задержан

13 апреля, 2019, 18:08

Утром в субботу, 13 апреля 2019 года, официальную машину посла Украины в Великобритании Натальи Галибаренко намеренно протаранил посторонний автомобиль

Посольский автомобиль на тот момент стоял перед зданием посольства Украины в Лондоне, передает Еспресо.TV со ссылкой на сообщение пресс-службы диппредставительства в Facebook.

Инцидент произошел около 10:00 утра. Наезд произошел на западе Лондона в районе Голанд парк, где расположено несколько посольств.

На место происшествия вызвали полицию, которая заблокировала подозрительный автомобиль. Несмотря на это нападавший ударил машину посла во второй раз, сообщают в украинском посольстве.

Когда на место прибыли полицейские, нападавший также направил машину в их сторону.

"В ответ полиция была вынуждена открыть огонь по транспортному средству преступника", - сообщают в посольстве.

Нападавшего задержали и отвезли в полицейский участок.

Во время его задержания правоохранителям пришлось применить оружие. По данным очевидцев, было осуществлено 10 выстрелов. При этом газета The Telegraph подтверждает информацию о выстрелах, однако точное их количество не приводит.

Вместе с тем, никто из сотрудников посольства не пострадал. Сейчас полиция выясняет личность подозреваемого и мотив нападения.

На фото, которые размещают в социальных медиа, видно, что район вокруг посольства оцеплен, информирует ВВС .

Как заявляно на официальном сайте Metropolitan Police, полицейские задержали мужчину в возрасте примерно 40 лет. В качестве меры пресечения он был доставлен в центральную больницу Лондона.

В настоящее время полиция не рассматривает нападение как террористическое.