//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Лондоне злоумышленник протаранил авто посла Украины Наталии Галибаренко. Он задержан


фото: Peter MacDiarmid/London News Pictures Ltd.
Утром в субботу, 13 апреля 2019 года, официальную машину посла Украины в Великобритании Натальи Галибаренко намеренно протаранил посторонний автомобиль

Посольский автомобиль на тот момент стоял перед зданием посольства Украины в Лондоне, передает Еспресо.TV со ссылкой на сообщение пресс-службы диппредставительства в Facebook.

Инцидент произошел около 10:00 утра. Наезд произошел на западе Лондона в районе Голанд парк, где расположено несколько посольств.

На место происшествия вызвали полицию, которая заблокировала подозрительный автомобиль. Несмотря на это нападавший ударил машину посла во второй раз, сообщают в украинском посольстве.

Когда на место прибыли полицейские, нападавший также направил машину в их сторону.

"В ответ полиция была вынуждена открыть огонь по транспортному средству преступника", - сообщают в посольстве.

Нападавшего задержали и отвезли в полицейский участок.

Во время его задержания правоохранителям пришлось применить оружие. По данным очевидцев, было осуществлено 10 выстрелов. При этом газета The Telegraph подтверждает информацию о выстрелах, однако точное их количество не приводит.

Вместе с тем, никто из сотрудников посольства не пострадал. Сейчас полиция выясняет личность подозреваемого и мотив нападения.

На фото, которые размещают в социальных медиа, видно, что район вокруг посольства оцеплен, информирует ВВС .

Как заявляно на официальном сайте Metropolitan Police, полицейские задержали мужчину в возрасте примерно 40 лет. В качестве меры пресечения он был доставлен в центральную больницу Лондона.

В настоящее время полиция не рассматривает нападение как террористическое.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 апреля, 2019 суббота

больше новостей

13 апреля, 2019 суббота

12 апреля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать