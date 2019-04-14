"Ворскла" в меньшинстве проиграла "Арсеналу"

14 апреля, 2019, 19:01

В 24-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" в меньшинстве проиграла в гостях "Арсеналу"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Победный гол на 58-й минуте за "Арсенал" забил Владислав Калитвинцев. На 82-й минуте "Ворскла" осталась в меньшинстве, после того, как Вадим Сапай получил красную карточку за повторное предупреждение.

"Арсенал" победил "Ворсклу" 1: 0, набрал 18 очков и оставил место в турнирной таблице. Полтавчане имеют 29 пунктов и идут на восьмой позиции.

Чемпионат Украины

24-й тур

14 апреля

"Арсенал" - "Ворскла" 1: 0

Гол: Калитвинцев, 58

Удаление: Сапай, 82 ( "Ворскла").