"Ворскла" в меньшинстве проиграла "Арсеналу"
14 апреля, 2019, 19:01
В 24-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" в меньшинстве проиграла в гостях "Арсеналу"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Победный гол на 58-й минуте за "Арсенал" забил Владислав Калитвинцев. На 82-й минуте "Ворскла" осталась в меньшинстве, после того, как Вадим Сапай получил красную карточку за повторное предупреждение.
"Арсенал" победил "Ворсклу" 1: 0, набрал 18 очков и оставил место в турнирной таблице. Полтавчане имеют 29 пунктов и идут на восьмой позиции.
Чемпионат Украины
24-й тур
14 апреля
"Арсенал" - "Ворскла" 1: 0
Гол: Калитвинцев, 58
Удаление: Сапай, 82 ( "Ворскла").
- Напомним, 2 апреля в дебютном поединке 2-го этапа чемпионата Украины по футболу "Карпаты" победили "Ворсклу" .
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