Политическая конкуренция вышла за пределы здравого смысла, - Аваков

14 апреля, 2019, 21:25

Об этом Арсен Аваков написал в facebook.

"Все настолько увлеклись баталией, что, похоже, уже забыли, ради чего введен сам механизм избирательного соперничества. Но все просто: выборы - это общественный договор о регулярной корректной демократической процедуре, обеспечивающей определение доминирующей точки зрения большинства", - написал Аваков.

Министр отметил, что некоторые попытки получить голоса "рвут страну на части", поскольку люди забывают о последствиях своих поступков и публичных призывов.

"Пропагандисты, в патетику своей агитационной риторики, заявляют о том, что если не победит их точка зрения, то Украина погибнет. В сторону идет мудрость, порядочность и доброта - на повестку дня выходит ненависть", - написал глава МВД.

По его мнению, ни одно руководящее кресло не стоит того, чтобы "разменять его на атмосферу взаимной ненависти в обществе".

"Политическая конкуренция вышла за пределы здравого смысла, вопрос о выборе очередного - я подчеркиваю - очередного президента подменяется борьбой" абсолютного зла "с" абсолютным добром ". Это очень плохая, опасная и разрушительная подмена понятий", - считает Аваков.

"Демонизация противника, борьба на унижение, уничтожение и нынешний уровень поляризации общества абсолютно недопустимы! Пора очень ясно почувствовать эту опасную черту и остановиться" - призвал министр.

Аваков подчеркнул, что президент является топ-менеджером, а не "вершителем судеб". Он работает рядом с парламентом, правительством и другими государственными институтами, каждый из которых имеет свои полномочия и сферу ответственности.

"Ни один президент или политик в Украине не сможет зайти за красные линии, которые обозначило современное украинское общество", - написал глава МВД.

Он пояснил, что красные линии - это, прежде всего, территориальная целостность Украины, вопрос возвращения оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыму, дальнейшая их реинтеграция; ориентация на европейскую и евроатлантической интеграции; экономическая независимость от РФ и недопустимости каких-либо уступок агрессору; уважение к гражданским свободам, безопасность и необходимость достойного материального уровня жизни граждан.