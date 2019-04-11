Украинский народ не даст новому президенту зайти за "красную линию", - Аваков
11 апреля, 2019, 15:16
Министр внутренних дел Арсен Аваков убежден, что новоизбранный президент будет придерживаться той линии, которую ему определит украинский народ
Об этом Аваков заявил журналистам в кулуарах 12-го Киевского форума, сообщает пресс-служба МВД.
"Победитель на президентских выборах все равно будет придерживаться той линии, которую ему определит украинский народ. Есть красная линия, за которую наши граждане не дадут зайти своим президентам", - сказал глава МВД.
Аваков подчеркнул, что главная задача правоохранителей - достойно провести эти выборы.
"Потом сказать всем подразделениям МВД, что они большие молодцы, и готовиться к парламентским (выборам, - ред.)", - отметил он.
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