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Украинский народ не даст новому президенту зайти за "красную линию", - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков убежден, что новоизбранный президент будет придерживаться той линии, которую ему определит украинский народ

Об этом Аваков заявил журналистам в кулуарах 12-го Киевского форума, сообщает пресс-служба МВД.

"Победитель на президентских выборах все равно будет придерживаться той линии, которую ему определит украинский народ. Есть красная линия, за которую наши граждане не дадут зайти своим президентам", - сказал глава МВД.

Аваков подчеркнул, что главная задача правоохранителей - достойно провести эти выборы.

"Потом сказать всем подразделениям МВД, что они большие молодцы, и готовиться к парламентским (выборам, - ред.)", - отметил он.

 

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