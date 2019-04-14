Доля украинского языка в телеэфире достигла рекордных 92%
Об этом Сергей Костинский сообщил в facebook.
"Популярные русскоязычные журналисты наконец ведут передачи на украинском языке. Новости практически полностью русскоязычные. Фильмы озвучиваются или дублируются на украинском. Все это было бы невозможно, если бы не внедрение государством языковых квот на телевидении два года назад", - написал Костинский.
По его словам, закон о квотах не является идеальным: спикеры - гости информационных передач - имеют право общаться на любом языке, действие закона распространяется только на язык ведущих, дикторов и репортеров, а собственные русскоязычные фильмы и передачи телеканалы имеют право только титровать.
"Но это не создает помех мощному последовательному внедрению украинского языка на украинском телевидении. Едва ли не впервые эфир телеканалов на востоке и западе, на юге, в центре и на севере звучит одинаково - на украинском. Украинский язык фактически объединила Украину", - подчеркнул Костинский .
Он напомнил, что закон о языковых квотах, принятый 2 года назад, подготовил почву для принятия нового закона - об украинском языке.
- 29 марта стало известно, что Нацсовет может проверить телеканалы , которые демонстрируют в своем эфире эпизоды сериала "Слуга народа - 3" с посланиями по "распаду" Украины.
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