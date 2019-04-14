14 апреля на фронте: ранен один украинский военный

14 апреля, 2019, 18:46

14 апреля на фронте в результате обстрелов российских оккупантов был ранен один украинский военный

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил .

С начала текущих суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил: с станковых противотанковых гранатометов - в районе города Авдеевка; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Водяное.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты два раза открывали огонь по позициям Объединенных сил: с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новотошковское; с автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Новолуганское.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.