14 апреля на фронте: ранен один украинский военный
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил .
С начала текущих суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил: с станковых противотанковых гранатометов - в районе города Авдеевка; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Водяное.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты два раза открывали огонь по позициям Объединенных сил: с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новотошковское; с автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Новолуганское.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.
- 13 апреля на фронте было двух оккупантов уничтожено , пятеро ранены.
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