13 апреля на фронте: с украинской стороны - без потерь, с российской - двух оккупантов уничтожено, пять ранены

14 апреля, 2019, 07:43

В субботу, 13 апреля 2019 года, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом говорится в сводке о положении в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 утра воскресенья, 14 апреля, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Враг обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, кроме этого, четыре раза применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение (минометы калибра 120 мм - 2 раза, минометы калибра 82 мм - 2 раза)", - отмечают военные.

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Огонь со стороны русских и наемников имел место вблизи Новотроицкого, Верхнеторецкого, Лебединского, Павлополя, Авдеевки, Новоалександровки, Южного.

Как отмечается, потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

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"Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил", - утверждают в Минобороны.

По данным разведки, 13 апреля двух оккупантов было уничтожено, пять - получили ранения.

С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано.

Справка

В течение прошлого 2018 года на фронте погибло 133 защитников Украины, в частности, две молодые девушки.