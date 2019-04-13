Из-за Зеленского киборг объявил голодовку

13 апреля, 2019, 09:07

Защитник Донецкого аэропорта Николай Воронин объявил голодовку и требует от кандидата в президенты Владимира Зеленского извинений за оскорбление героев Революции Достоинства

Об этом Николай Воронин написал в facebook.

Ветеран АТО требует от Зеленского извиниться за оскорбление героев Евромайдана, Небесной Сотни и перед верующими за шутки о Томосе.

"Многие пытались донести до кандидата в президенты Украины Зеленского, но он не слышит, хотя везде врет о том, что услышит каждого. У вас, господин ЗЭ, хватило трусости попросить прощения у Кадырова, и не хватает совести извиниться перед народом Украины, погибшими и живыми за шутки об актрисе из немецких фильмов о взрослых, и об эбонитовых палочках, не хватает совести извиниться перед Героями Евромайдана, погибшими Героями Небесной Сотни, верующими, которые радуются Томосу, совести прощения попросить нету. Нету совести попросить прощения у луганского поэта Василия Голобородько за украденное имя. Не хватает совести доказать всем, что вы не наркоман, сдать тесты специалистам VADA как предлагает Владимир Кличко. Совести не хватает", - написал Воронин.