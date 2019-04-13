Порошенко настаивает на проведении дебатов с Зеленским на Общественном
Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.
"Я очень надеюсь, что мой оппонент услышит меня, что мы, наконец, перейдем к содержательным дискуссиям, что мы наконец будем иметь возможность проинформировать общество о своих программах, планах, четких направлениях в развитии государства, видении будущего Украины и украинцев и дадим возможность всесторонней информации, чтобы выбор украинцев был сознательным, и чтобы никто не пытался "втюхать" Украине "кота в мешке", - сказал Порошенко.
Президент Украины убежден, что дебаты должны состояться на Общественном 19 апреля, как предусмотрено законом, в 20:00 и 14 апреля на "Олимпийском" стадионе.
"Еще раз хочу повторить приглашение господину Зеленскому на стадион. Стадион, так стадион. Не прячьтесь, не бойтесь, приходите и расскажите все, что вы имеете", - сказал Порошенко.
- Кандидат в президенты Владимир Зеленский прокомментировал инцидент с Петром Порошенко в эфире программы "Право на власть".
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