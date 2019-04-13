Мать Зеленского заявила, что не получала повесток о мобилизации сына

13 апреля, 2019, 10:49

Мать кандидата в президенты Владимира Зеленского заявила, что не получала повесток о мобилизации сына в армию в 2014 году

Об этом Римма Зеленская заявила "Общественному" .

"Я никогда никакой повестки не получала о мобилизации моего сына. Он давно живет и прописан в Киеве, почему это какую-то повестку мне могли приносить", - заявила Римма Зеленская.

Во время заседания Верховной Рады 12 апреля депутат от "Народного фронта" Татьяна Чорновил заявила, что обратится в Министерство обороны, чтобы опровергнуть или подтвердить информацию об уклонении кандидата в президенты Владимира Зеленского от мобилизации в 2014 году.