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Мать Зеленского заявила, что не получала повесток о мобилизации сына


фото: InfoResist
Мать кандидата в президенты Владимира Зеленского заявила, что не получала повесток о мобилизации сына в армию в 2014 году

Об этом Римма Зеленская заявила "Общественному" .

"Я никогда никакой повестки не получала о мобилизации моего сына. Он давно живет и прописан в Киеве, почему это какую-то повестку мне могли приносить", - заявила Римма Зеленская.

Во время заседания Верховной Рады 12 апреля депутат от "Народного фронта" Татьяна Чорновил заявила, что обратится в Министерство обороны, чтобы опровергнуть или подтвердить информацию об уклонении кандидата в президенты Владимира Зеленского от мобилизации в 2014 году.

  • 12 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский прокомментировал инцидент с Петром Порошенко в эфире программы "Право на власть".
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