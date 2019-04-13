Ким Чен Ын назвал условие третьего саммита КНДР и США
Об этом со ссылкой на CNN сообщает "Укринформ".
Соединенные Штаты должны положить конец реализации нынешних подходов к Северной Корее, если они хотят провести третий саммит лидеров США и КНДР. Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время выступления на 14-й сессии Высшего народного собрания КНДР.
"Лидер Северной Кореи подчеркнул, что если Соединенные Штаты выразят намерение провести третий саммит, то это произойдет "при условии, если у США будет правильное отношение и они найдут методологию, которую можно было бы разделить с нами, тогда мы захотели бы попробовать еще раз", - отмечает издание.
Выступая в пятницу в Пхеньяне, Ким подчеркнул: "Соединенные Штаты много говорят о проведении третьего саммита США-КНДР, но мы недовольны и не хотим снова видеть саммит, подобный тому, что произошел в Ханое". При этом он добавил, что его личные отношения с президентом Трампом не так враждебны, как отношения между двумя странами.
"Но будет сложно снова получить хорошую возможность как в прошлый раз", - заявил северокорейский лидер.
При этом Ким заверил, что "будет терпеливым" и будет ждать до конца нынешнего года, пока Соединенные Штаты решат, хотят ли они проведения еще одного саммита на таких условиях.
В то же время, телеканал приводит заявление офиса президента Южной Кореи, выступающего посредником в организации переговоров между лидерами США и КНДР.
"Наше правительство будет делать все от нас зависящее, чтобы сохранить нынешний импульс для диалога и помочь переговорам между США и Северной Кореей возобновиться в ближайшем времени", - говорится в обнародованном документе.
- 11 апреля Президент США Дональд Трамп не исключил возможность третьей встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
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