Ким Чен Ын назвал условие третьего саммита КНДР и США

13 апреля, 2019, 08:29

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал условие, при котором будет возможен третий саммит из США

Об этом со ссылкой на CNN сообщает "Укринформ".

Соединенные Штаты должны положить конец реализации нынешних подходов к Северной Корее, если они хотят провести третий саммит лидеров США и КНДР. Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время выступления на 14-й сессии Высшего народного собрания КНДР.

"Лидер Северной Кореи подчеркнул, что если Соединенные Штаты выразят намерение провести третий саммит, то это произойдет "при условии, если у США будет правильное отношение и они найдут методологию, которую можно было бы разделить с нами, тогда мы захотели бы попробовать еще раз", - отмечает издание.

Выступая в пятницу в Пхеньяне, Ким подчеркнул: "Соединенные Штаты много говорят о проведении третьего саммита США-КНДР, но мы недовольны и не хотим снова видеть саммит, подобный тому, что произошел в Ханое". При этом он добавил, что его личные отношения с президентом Трампом не так враждебны, как отношения между двумя странами.

"Но будет сложно снова получить хорошую возможность как в прошлый раз", - заявил северокорейский лидер.

При этом Ким заверил, что "будет терпеливым" и будет ждать до конца нынешнего года, пока Соединенные Штаты решат, хотят ли они проведения еще одного саммита на таких условиях.

В то же время, телеканал приводит заявление офиса президента Южной Кореи, выступающего посредником в организации переговоров между лидерами США и КНДР.

"Наше правительство будет делать все от нас зависящее, чтобы сохранить нынешний импульс для диалога и помочь переговорам между США и Северной Кореей возобновиться в ближайшем времени", - говорится в обнародованном документе.