Трамп не против новых встреч с Ким Чен Ыном
11 апреля, 2019, 22:17
Президент США Дональд Трамп не исключил возможность третьей встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном
Об этом сообщает Reutеrs.
"Мы будем обсуждать потенциальные новые встречи с КНДР Ким Чен Ыном", - отметил он.
Трамп убежден, что в отношениях с КНДР "со временем удастся достичь множества замечательных результатов".
- France 24 сообщала, что встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном 27 февраля в Ханое провалилась, потому что не была подготовлена надлежащим образом.
- Сообщалось, что власти КНДР возобновили работоспособность испытательного ракетного полигона Сохе.
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