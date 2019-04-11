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Трамп не против новых встреч с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп не исключил возможность третьей встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном

Об этом сообщает Reutеrs.

"Мы будем обсуждать потенциальные новые встречи с КНДР Ким Чен Ыном", - отметил он.

Трамп убежден, что в отношениях с КНДР "со временем удастся достичь множества замечательных результатов".

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