Трамп не против новых встреч с Ким Чен Ыном

11 апреля, 2019, 22:17

Президент США Дональд Трамп не исключил возможность третьей встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном

Об этом сообщает Reutеrs.

"Мы будем обсуждать потенциальные новые встречи с КНДР Ким Чен Ыном", - отметил он.

Трамп убежден, что в отношениях с КНДР "со временем удастся достичь множества замечательных результатов".