Хакеры взломали сайты с данными тысяч агентов ФБР
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на TechCrunch.
Среди материалов, которые попали в открытый доступ, присутствует большое количество файлов, содержащих личную информацию тысяч агентов федеральной службы, а также правоохранительных органов.
По информации издания, целью злоумышленников были как минимум три сайта, которые имеют отношение к Ассоциации Национальной академии ФБР в Куантико (штат Вирджиния).
После удаления всех дубликатов выгруженные данные включали в себя около 4 тыс. уникальных записей, в которых указаны имена членов ассоциации, личные адреса, номера телефонов, информация электронных счетов, а также названия должностей.
Один из хакеров, который может иметь отношение к атаке, рассказал, что сейчас они занимаются структурированием данных.
"Скоро они будут проданы", - заявил хакер.
- 7 марта стало известно, что более 200 компаний по всему миру подверглись за прошедшие два года атакам группы хакеров, предположительно связанной с правительством Ирана.
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