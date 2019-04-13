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Хакеры взломали сайты с данными тысяч агентов ФБР


фото: Pixabey
Хакеры взломали несколько закрытых сайтов на которых содержалась личная информация тысяч агентов Федерального бюро расследований США

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на TechCrunch.

Среди материалов, которые попали в открытый доступ, присутствует большое количество файлов, содержащих личную информацию тысяч агентов федеральной службы, а также правоохранительных органов.

По информации издания, целью злоумышленников были как минимум три сайта, которые имеют отношение к Ассоциации Национальной академии ФБР в Куантико (штат Вирджиния).

После удаления всех дубликатов выгруженные данные включали в себя около 4 тыс. уникальных записей, в которых указаны имена членов ассоциации, личные адреса, номера телефонов, информация электронных счетов, а также названия должностей.

Один из хакеров, который может иметь отношение к атаке, рассказал, что сейчас они занимаются структурированием данных.

"Скоро они будут проданы", - заявил хакер.

 

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