Иранские хакеры атаковали 200 компаний во всем мире - Microsoft

7 марта, 2019, 10:00

Более 200 компаний по всему миру подверглись за прошедшие два года атакам группы хакеров, предположительно связанной с правительством Ирана

Об этом говорится в исследовании корпорации Microsoft, передает Deutsche Welle.

Жертвами кибератак стали по большей части нефтегазовые компании, машиностроительные предприятия, а также концерны, занимающиеся международным бизнесом в таких странах, как Германия, Саудовская Аравия, Великобритания, Индия и США.

По данным корпорации Microsoft, суммарный ущерб от действий хакеров достиг сотен миллионов долларов.

Специалисты корпорации обнаружили, что за атаками стоит хакерская группировка Holmium, которая имеет связи с правительством Ирана. Кроме того, отдельные взломы выполняла по поручению Holmium другая хакерская группировка - APT33, говорится в исследовании.

По мнению некоторых экспертов по безопасности, Тегеран сейчас стремится нарастить потенциал для кибератак из-за усиления санкций давления на Иран со стороны США.