Иранские хакеры атаковали 200 компаний во всем мире - Microsoft
Об этом говорится в исследовании корпорации Microsoft, передает Deutsche Welle.
Жертвами кибератак стали по большей части нефтегазовые компании, машиностроительные предприятия, а также концерны, занимающиеся международным бизнесом в таких странах, как Германия, Саудовская Аравия, Великобритания, Индия и США.
По данным корпорации Microsoft, суммарный ущерб от действий хакеров достиг сотен миллионов долларов.
Специалисты корпорации обнаружили, что за атаками стоит хакерская группировка Holmium, которая имеет связи с правительством Ирана. Кроме того, отдельные взломы выполняла по поручению Holmium другая хакерская группировка - APT33, говорится в исследовании.
По мнению некоторых экспертов по безопасности, Тегеран сейчас стремится нарастить потенциал для кибератак из-за усиления санкций давления на Иран со стороны США.
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