Денис Манжосов займет место Зеленского в "Квартал 95"
Об этом сообщает ZIK.
Сооснователь студии "Квартал 95" Денис Манжосов, который покинул проект в 2013 году - возвращается. Ему обещано место главного героя в "Квартале" после победы на выборах. Ранее центральным героем студии был Владимир Зеленский
По данным источников в студии "Квартал 95", Манжосов хотел вернуться в проект, но коллектив был против.
"С ним довольно жестко расстались в 2013-м, но время не стоит на месте, проект развивался. Сейчас же он должен возглавить, занять место Владимира, это стало в определенной степени оплатой молчания, чтобы нюансы его ухода и внутренних вопросов студии не были обнародованы перед выборами", - говорит он и добавляет: "Компромисс достигнут, Манжосов обдумывает предложение, но основания для отказа на сегодняшний момент нет".
11 апреля Денис Манжосов должен был дать в "Українських новинах" пресс-конференцию на тему "Зазеркалье" – как и почему разошлись пути лучших друзей детства, партнеров по КВН и студии "Квартал 95" Владимира Зеленского и Дениса Манжосова", но отменил мероприятие. По данным директора агентства "Українські новини" Дениса Иванеско, спикер приехал за час до пресс-конференции, затем "вышел покурить во двор, сел в такси и уехал".
Позже в этот же день Манжосов выступил в эфире телеканала "Прямий" и заявил, что не собирался на пресс-конференции выкладывать компромат на своего бывшего товарища, кандидата в президенты, актера Владимира Зеленского, а хотел только удовлетворить любопытство журналистов, интересовавшихся причинами его ухода из студии "Квартал 95" в 2013 году.
По словам Манжосова, он готов встретиться с бывшими коллегами по "Кварталу 95" и узнать, почему они думали, будто за пресс-конференцию ему были заплачены деньги. Он полагает, что в команде Зеленского опасались провокаций.
"Несмотря на то, что произошло несколько лет назад, не может быть такого, чтобы я говорил что-либо в сторону своих детских, юношеских товарищей", – добавил артист.
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