Зеленский рассказал, о чем говорил с Макроном
12 апреля, 2019, 20:12
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Об этом сообщает Радио Свобода .
"Очень классная, теплая атмосфера, очень встреча была конструктивной, я увидел перед собой действительно лидера объединенной Европы. Мы обсуждали важнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом. Говорили о жизни, о главном говорили, о прекращении войны на Донбассе" - сказал Зеленский.
Ранее сообщалось, что 12 апреля Петр Порошенко и Владимир Зеленский планируют встретиться в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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