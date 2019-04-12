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Зеленский рассказал, о чем говорил с Макроном

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном

Об этом сообщает Радио Свобода .

"Очень классная, теплая атмосфера, очень встреча была конструктивной, я увидел перед собой действительно лидера объединенной Европы. Мы обсуждали важнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом. Говорили о жизни, о главном говорили, о прекращении войны на Донбассе" - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что 12 апреля Петр Порошенко и Владимир Зеленский планируют встретиться в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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