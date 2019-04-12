Зеленский рассказал, о чем говорил с Макроном

12 апреля, 2019, 20:12

Об этом сообщает Радио Свобода .

"Очень классная, теплая атмосфера, очень встреча была конструктивной, я увидел перед собой действительно лидера объединенной Европы. Мы обсуждали важнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом. Говорили о жизни, о главном говорили, о прекращении войны на Донбассе" - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что 12 апреля Петр Порошенко и Владимир Зеленский планируют встретиться в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.