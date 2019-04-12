В Варшаве разочарованы решениями Украины относительно исторического диалога
12 апреля, 2019, 18:36
Польша поддерживает борьбу Украины против России, но разочарована диалогом в исторической сфере
Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач после консультаций в Министерстве иностранных дел Украины, сообщает пресс-служба посольства Польши в Украине в Twitter.
"Польша поддерживает борьбу Украины с российским агрессором, однако растет разочарование решениями украинской стороны, что отбрасывают назад диалог в исторической сфере. Переговоры с заместителем министра Василием Боднарем оптимистично настраивают по этому вопросу", - сказал он.
Напомним, на днях посольство Польши в Украине выразило протест по содержанию программы о Степане Бандере в эфире украинского общественного телевидения.
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