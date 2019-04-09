Посольство Польши выразило протест против "попыток отбеливания Бандеры"

9 апреля, 2019, 14:22

Посольство Польши в Украине выразило протест относительно содержания программы о Степане Бандере в эфире украинского общественного

Об этом говорится в письме посольства, адресованного председателю правления НСТУ Зурабу Аласания, который был опубликован на Facebook-странице посольства Польши в Киеве.

Реакция посольство касается программы "Рассекреченная история: Страсти по Бандере", которая вышла в эфир 6 апреля на телеканале UA: Первый.

"Возмутительным является представленный в программе вид Польши. Показаны" функционирующие в Польше "мифы о Бандере. Представляется также" критика "этой фигуры в нашей стране. Причем, ведущий не ссылается ни на какие источники и не указывает авторов критических взглядов", - говорится в письме .

Посольство также недовольно, что в программе "был пропущен создан Бандерой уголовный измерение идеологии интегрального национализма и его последствия в виде тысяч жестоко убитых жителей земель нынешней Украины не украинского происхождения".

"Особую обеспокоенность вызывает идиллическое изображение Бандеры, которое пытались создать гости выпуска", - подчеркивается в письме.