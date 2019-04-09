Посольство Польши выразило протест против "попыток отбеливания Бандеры"
Об этом говорится в письме посольства, адресованного председателю правления НСТУ Зурабу Аласания, который был опубликован на Facebook-странице посольства Польши в Киеве.
Реакция посольство касается программы "Рассекреченная история: Страсти по Бандере", которая вышла в эфир 6 апреля на телеканале UA: Первый.
"Возмутительным является представленный в программе вид Польши. Показаны" функционирующие в Польше "мифы о Бандере. Представляется также" критика "этой фигуры в нашей стране. Причем, ведущий не ссылается ни на какие источники и не указывает авторов критических взглядов", - говорится в письме .
Посольство также недовольно, что в программе "был пропущен создан Бандерой уголовный измерение идеологии интегрального национализма и его последствия в виде тысяч жестоко убитых жителей земель нынешней Украины не украинского происхождения".
"Особую обеспокоенность вызывает идиллическое изображение Бандеры, которое пытались создать гости выпуска", - подчеркивается в письме.
- Напомним, Конституционный суд Польши в январе постановил, что положение поправки в Закон об Институте национальной памяти в части, касающейся "преступлений украинских националистов", являются неконституционными.
Читайте также
-
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-
-
Читайте также
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-