Украинские дороги могут оборудовать косыми "зебрами"

12 апреля, 2019, 11:18

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства рассматривает возможность обустройства пешеходных переходов на перекрестках в виде "косой зебры"

Об этом написал заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

"В Европе большинство пешеходных переходов - наземные, а не подземные, как у нас. Несмотря на это аварий там в разы меньше. Все благодаря умному проектированию улиц и дорог", - пишет Парцхаладзе.

Большинство ДТП в Украине с участием пешеходов происходит именно на перекрестках. По статистике МВД, в 2018 году на украинских дорогах погибло около 3 тыс. человек, около 30 тыс. - травмированы, приводит статистику чиновник.

"Самые распространенные причины аварий - нарушение правил проезда перекрестков, несоблюдение безопасной дистанции, нарушение правил маневрирования, превышение разрешенной скорости и вождение в нетрезвом состоянии", - указывает он.

В качестве примера возможных изменений, он привел проектирование пешеходных переходов с "косой зеброй" на перекрестках. То есть, не перпендикулярно тротуару, как наносится разметка обычно, а наискось или по диагонали.

"Практика косых пешеходных переходов сегодня встречается в Бельгии, Германии, Франции, Нидерландах и других странах. По подсчетам экспертов, только благодаря их использованию риск аварий на дорогах уменьшается до 10%", - объясняет Парцхаладзе.

Благодаря "косой зебре" водителям легче видеть, есть ли на пешеходном переходе люди. Таким образом, снизится риск наезда на пешехода или осуществления аварийной ситуации.

Более того, такой вид "зебры" повышает внимательность самого пешехода и заставляет его смотреть в сторону движущегося авто.

"Создавать безопасные условия для пересечения перекрестков для пешеходов очень важно: проектировать продуманные переходы, устраивать защитные столбики на краю тротуаров. Если только благодаря этому нам удастся уменьшить количество аварий, то представьте сколько жизней это может спасти", - подытожил Парцхаладзе.