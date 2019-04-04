С июля 5% мест на стоянках должны быть оборудованы зарядками для электромобилей

4 апреля, 2019, 13:08

С 1 июля 2019 года при проектировании, строительстве и ремонте автостоянок предусматривается обязательное установление зарядок для электромобилей. Зарядками должны оборудовать не менее 5% паркомест

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

Он объясняет необходимость такого решения тем, что рынок электромобилей как в мире, так и в Украине, очень активно растет. Так, в прошлом году в мире приобрели 2,1 млн электрокаров. В то же время инфраструктура для пользования электромобилями пока не развита, особенно в Украине.

"Поэтому в новых изменениях в ДБН по поводу автостоянок мы предусмотрели обязательно устраивать на парковках, которые проектируются, не менее 5% машиномест с зарядками для электромобилей. И этот процент планируется постепенно увеличивать, чтобы к 2030 году все 100% машиномест на стоянках в Украине уже были оснащены електрозарядками", - сообщил Парцхаладзе.

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