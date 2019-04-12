Трамп уверен, что разведка США шпионила за ним
Об этом он заявил журналистам в Белом доме, сообщает Голос Америки .
Таким образом он прокомментировал сделанное накануне заявление генпрокурора США Уильяма Барра.
"Безусловно, за моей кампанией велась слежка", - подтвердил Трамп.
Выступая в среду в Сенате генпрокурор заявил, что за избирательным штабом Трампа велась слежка.
"Трудно поверить в то, что это могло произойти. Однако это так. За моим штабом велась слежка, и ответ был чрезвычайно точный", - отметил Трамп.
Президент США добавил, что это была незаконная слежка.
В то же время лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что своими заявлениями Барр "разрушил крупицу доверия, к нему еще оставалась", намеренно воспользовавшись обвинениями, придуманными сторонниками теорий заговора и "союзниками президента на Fox News".
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что решение начать расследование о сговоре между его предвыборным штабом и РФ было попыткой государственного переворота.
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