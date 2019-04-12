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Трамп уверен, что разведка США шпионила за ним


фото: REUTERS
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что сотрудники американских правоохранительных органов в 2016 году вели слежку за его избирательной кампанией

Об этом он заявил журналистам в Белом доме, сообщает Голос Америки .

Таким образом он прокомментировал сделанное накануне заявление генпрокурора США Уильяма Барра.

"Безусловно, за моей кампанией велась слежка", - подтвердил Трамп.

Выступая в среду в Сенате генпрокурор заявил, что за избирательным штабом Трампа велась слежка.

"Трудно поверить в то, что это могло произойти. Однако это так. За моим штабом велась слежка, и ответ был чрезвычайно точный", - отметил Трамп.

Президент США добавил, что это была незаконная слежка.

В то же время лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что своими заявлениями Барр "разрушил крупицу доверия, к нему еще оставалась", намеренно воспользовавшись обвинениями, придуманными сторонниками теорий заговора и "союзниками президента на Fox News".

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что решение начать расследование о сговоре между его предвыборным штабом и РФ было попыткой государственного переворота.

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