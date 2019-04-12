//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Reuters: Зеленский убеждает инвесторов, что Украина продолжит сотрудничество с МВФ


фото: REUTERS
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский пытается убедить инвесторов, что Украина останется в программе Международного валютного фонда

Об этом пишет Reuters.

"41-летний комик Владимир Зеленский, сыгравший президента, теперь претендует на должность реального главы Украины и его предвыборная команда пытается убедить инвесторов в том, что он сможет поддерживать программу МВФ", - говорится в статье.

Ставки очень высоки, ведь экономика Украины, ослаблена из-за конфликта на востоке, зависит от помощи МВФ на сумму в миллиарды долларов, констатируют в агентстве.

Член команды Зеленского, бывший министр экономразвития и торговли Украины Абромавичюс сказал Reuters, что Зеленский "в случае победы во втором туре, сохранит независимость центрального банка и оставит голову Якова Смолия".

По его словам, он также будет "убеждать парламент, чтобы отменить мораторий на продажу земли и изменить порядок налогообложения предприятий".

Абромавичус заверил, что Зеленский твердо намерен продолжать сотрудничество с МВФ, потому что "МВФ является основой реформ в в Украине. (Участие в программе .. - ред.) МВФ означает макроэкономическую стабильность".

Кроме того, Абромавичус акцентировал на намерениях сотрудничества с МВФ в борьбе с коррупцией и реформировании правоохранительных органов, в том числе и лишения их полномочий по расследованию экономических преступлений.

Также Reuters вспоминает о встрече Зеленского "в серой футболке" с "с элегантно одетыми" представителями Американской торговой палаты.

После нее президент Американской торговой палаты Энди Хандер сказал, что с президентом Порошенко они чувствовали себя предсказуемо, и "нам гораздо меньше известно о кандидате Владимире Зеленском".

"Мы посмотрели программу Зеленского, задали ему конкретные вопросы, когда встретились с ним", - сказал Хандер. Однако ответы, отметил он, были достаточно расплывчаты.

В то же время Хандер отметил, что "было ясно сказано, что программа МВФ будет продолжаться - несмотря на то, что он (Зеленский - ред.) сделал с МВФ в телешоу".

  • Напомним, в сериале "Слуга народа" персонаж Зеленского - президент Украины Василий Голобородько - напивается на ужине с главой МВФ и бросает ее в бассейн.
  • В другом сезоне Зеленский в образе персонажа нецензурно посылает представителей Международного валютного фонда.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 апреля, 2019 пятница

больше новостей

12 апреля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать