Reuters: Зеленский убеждает инвесторов, что Украина продолжит сотрудничество с МВФ
Об этом пишет Reuters.
"41-летний комик Владимир Зеленский, сыгравший президента, теперь претендует на должность реального главы Украины и его предвыборная команда пытается убедить инвесторов в том, что он сможет поддерживать программу МВФ", - говорится в статье.
Ставки очень высоки, ведь экономика Украины, ослаблена из-за конфликта на востоке, зависит от помощи МВФ на сумму в миллиарды долларов, констатируют в агентстве.
Член команды Зеленского, бывший министр экономразвития и торговли Украины Абромавичюс сказал Reuters, что Зеленский "в случае победы во втором туре, сохранит независимость центрального банка и оставит голову Якова Смолия".
По его словам, он также будет "убеждать парламент, чтобы отменить мораторий на продажу земли и изменить порядок налогообложения предприятий".
Абромавичус заверил, что Зеленский твердо намерен продолжать сотрудничество с МВФ, потому что "МВФ является основой реформ в в Украине. (Участие в программе .. - ред.) МВФ означает макроэкономическую стабильность".
Кроме того, Абромавичус акцентировал на намерениях сотрудничества с МВФ в борьбе с коррупцией и реформировании правоохранительных органов, в том числе и лишения их полномочий по расследованию экономических преступлений.
Также Reuters вспоминает о встрече Зеленского "в серой футболке" с "с элегантно одетыми" представителями Американской торговой палаты.
После нее президент Американской торговой палаты Энди Хандер сказал, что с президентом Порошенко они чувствовали себя предсказуемо, и "нам гораздо меньше известно о кандидате Владимире Зеленском".
"Мы посмотрели программу Зеленского, задали ему конкретные вопросы, когда встретились с ним", - сказал Хандер. Однако ответы, отметил он, были достаточно расплывчаты.
В то же время Хандер отметил, что "было ясно сказано, что программа МВФ будет продолжаться - несмотря на то, что он (Зеленский - ред.) сделал с МВФ в телешоу".
- Напомним, в сериале "Слуга народа" персонаж Зеленского - президент Украины Василий Голобородько - напивается на ужине с главой МВФ и бросает ее в бассейн.
- В другом сезоне Зеленский в образе персонажа нецензурно посылает представителей Международного валютного фонда.
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