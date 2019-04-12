Reuters: Зеленский убеждает инвесторов, что Украина продолжит сотрудничество с МВФ

12 апреля, 2019, 15:03

Об этом пишет Reuters.

"41-летний комик Владимир Зеленский, сыгравший президента, теперь претендует на должность реального главы Украины и его предвыборная команда пытается убедить инвесторов в том, что он сможет поддерживать программу МВФ", - говорится в статье.

Ставки очень высоки, ведь экономика Украины, ослаблена из-за конфликта на востоке, зависит от помощи МВФ на сумму в миллиарды долларов, констатируют в агентстве.

Член команды Зеленского, бывший министр экономразвития и торговли Украины Абромавичюс сказал Reuters, что Зеленский "в случае победы во втором туре, сохранит независимость центрального банка и оставит голову Якова Смолия".

По его словам, он также будет "убеждать парламент, чтобы отменить мораторий на продажу земли и изменить порядок налогообложения предприятий".

Абромавичус заверил, что Зеленский твердо намерен продолжать сотрудничество с МВФ, потому что "МВФ является основой реформ в в Украине. (Участие в программе .. - ред.) МВФ означает макроэкономическую стабильность".

Кроме того, Абромавичус акцентировал на намерениях сотрудничества с МВФ в борьбе с коррупцией и реформировании правоохранительных органов, в том числе и лишения их полномочий по расследованию экономических преступлений.

Также Reuters вспоминает о встрече Зеленского "в серой футболке" с "с элегантно одетыми" представителями Американской торговой палаты.

После нее президент Американской торговой палаты Энди Хандер сказал, что с президентом Порошенко они чувствовали себя предсказуемо, и "нам гораздо меньше известно о кандидате Владимире Зеленском".

"Мы посмотрели программу Зеленского, задали ему конкретные вопросы, когда встретились с ним", - сказал Хандер. Однако ответы, отметил он, были достаточно расплывчаты.

В то же время Хандер отметил, что "было ясно сказано, что программа МВФ будет продолжаться - несмотря на то, что он (Зеленский - ред.) сделал с МВФ в телешоу".