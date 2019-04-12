Преследование политически мотивировано. Гриценко отреагировал на дело против него в РФ

12 апреля, 2019, 19:04

Об этом он написал в своем Facebook.

"Мотивы здесь исключительно политические и преследования исключительно политически мотивировано. Россия не хочет видеть ни в нашем будущем парламенте, ни в правительстве сильных людей, которые будут твердо отстаивать интересы Украины", - написал он.