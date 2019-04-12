Преследование политически мотивировано. Гриценко отреагировал на дело против него в РФ
12 апреля, 2019, 19:04
Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко отреагировал на объявление его в розыск Следственным комитетом России
Об этом он написал в своем Facebook.
"Мотивы здесь исключительно политические и преследования исключительно политически мотивировано. Россия не хочет видеть ни в нашем будущем парламенте, ни в правительстве сильных людей, которые будут твердо отстаивать интересы Украины", - написал он.
- Напомним, Следственный комитет РФ просит суд заочно арестовать экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко, которого обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории России.
Читайте также
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
-
10 апреля, 2019 Виталий Портников: Интерес России - капитуляция Украины
-
9 апреля, 2019 Команда Зе. Кто ведет Зеленского к власти
Читайте также
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
-
10 апреля, 2019 Виталий Портников: Интерес России - капитуляция Украины