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Преследование политически мотивировано. Гриценко отреагировал на дело против него в РФ

Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко отреагировал на объявление его в розыск Следственным комитетом России

Об этом он написал в своем Facebook.

"Мотивы здесь исключительно политические и преследования исключительно политически мотивировано. Россия не хочет видеть ни в нашем будущем парламенте, ни в правительстве сильных людей, которые будут твердо отстаивать интересы Украины", - написал он.

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