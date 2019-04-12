Гриценко объявили в розыск в России и хотят заочного ареста
12 апреля, 2019, 11:27
Следственный комитет РФ просит суд заочно арестовать экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко, которого обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории России
Об этом сообщает российское издание ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.
"К Басманного суда Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении А. Гриценко заочного пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск", - сказала представитель суда, не уточнив дату заседания.
По ее словам, Гриценко заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам ч. 205.2 Уголовного кодекса РФ ( "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в сети Интернет»).
- Напомним, что в первом туре президентских выборов 31 марта Анатолий Гриценко занял 5 место с 6,91% (1306411 голосов).
Читайте также
-
-
-
5 апреля, 2019 Виталий Портников: Анализы вместо намерений
-
-
Читайте также
-
-
5 апреля, 2019 Виталий Портников: Анализы вместо намерений
-