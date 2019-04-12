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Гриценко объявили в розыск в России и хотят заочного ареста


фото: REUTERS
Следственный комитет РФ просит суд заочно арестовать экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко, которого обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории России

Об этом сообщает российское издание ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

"К Басманного суда Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении А. Гриценко заочного пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск", - сказала представитель суда, не уточнив дату заседания.

По ее словам, Гриценко заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам ч. 205.2 Уголовного кодекса РФ ( "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в сети Интернет»).

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