Гриценко объявили в розыск в России и хотят заочного ареста

12 апреля, 2019, 11:27

Следственный комитет РФ просит суд заочно арестовать экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко, которого обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории России

Об этом сообщает российское издание ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

"К Басманного суда Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении А. Гриценко заочного пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск", - сказала представитель суда, не уточнив дату заседания.

По ее словам, Гриценко заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам ч. 205.2 Уголовного кодекса РФ ( "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в сети Интернет»).