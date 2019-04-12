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Порошенко прокомментировал, как случилось, что его обошел комик

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что то, что "не системные политики получают определенные результаты" на выборах, это пример некоторых европейских стран

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На вопрос, что вы сделали не так за последние 5 лет, что абсолютный новичок и комик смог вас победить в первом туре, он ответил:

"Я хочу подчеркнуть, что во втором туре есть два победителя, и это в том числе и Петр Порошенко. По моему глубокому убеждению, это выбор украинского народа, который надо уважать. А то, что у нас не системные политики сегодня получают определенные результаты, я думаю, шо это пример некоторых европейских стран, и не является чем-то особенным".

По словам Порошенко, надо бороться за голоса избирателей.

"Надо бороться за голоса избирателей, надо начертить очень важную программу, именно этим мы сейчас занимаемся для того, чтобы были дебаты, чтобы украинцы не покупали кота в мешке. Для того, чтобы они делали сознательный выбор, поддерживали реального, а не виртуального кандидата" , - отметил он.

  • Напомним, Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов первого тура президентских выборов. Лидерами гонки стали: Владимир Зеленский - 30,24%, Петр Порошенко - 15,95%.
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