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Официально: партия Нетаньяху победила на выборах в Израиле

Избирательная комиссия Израиля подтвердила, что партия "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху получила большинство мест в парламенте после окончательного подсчета голосов по итогам выборов, состоявшихся 9 апреля

Об этом сообщает Радио Свобода.

Комиссия 11 апреля заявила, что "Ликуд" получает 36 мест в 120-местном Кнессете, что на одно место больше, чем у его основного конкурента, центристской партии "Сине-белые", которая получила 35 мест.

Благодаря заключению коалиционных соглашений "Ликуд" и его союзники-националисты получат в Кнессете большинство - 55-65 человек, что позволит Нетаньяху пятый раз сесть в кресло премьера.

Основным фактором победы Нетаньяху обозреватели называют низкую явку среди арабов в Израиле, которая была ниже 50 процентов. Многие арабы бойкотировали выборы в знак протеста против того, что они называют антиарабской политикой Нетаньяху.

Ранее лидеры левоцентристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц и Яир Лапид признали свое поражение на парламентских выборах в Израиле.

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