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Соперники Нетаньяху признали поражение на выборах в Израиле

Лидеры левоцентристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц и Яир Лапид признали свое поражение на парламентских выборах в Израиле

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Лапид заявил, что "Кахоль-Лаван" намеревается "отравить жизнь" правой коалиции Биньямина Нетаньяху и превратить парламент в "поле битвы".

По предварительным подсчетам "кахоль-Лаван" и "Ликуд" Нетаньяху получают одинаковое количество кресел в парламенте - по 35. Пять других правых партий в сумме получают еще 30 мест: таким образом, у Нетаньягу и его сторонников будет 65 кресел из 120 в парламенте.

Нетаньяху станет премьер-министром Израиля в пятый раз. Это будет рекордом пребывания на посту в истории страны.

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