Националистическая повестка дня не должна определять курс Украины, - МИД Польши

12 апреля, 2019, 18:01

Новейшая история Украины, особенно события последних недель, показывает, что националистический нарратив больше не должен определять внешнеполитический курс Украины

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач во время выступления на Киевском форуме, сообщает Европейская правда.

"Мы имеем проблемы в исторической сфере, в частности прославление ОУН и националистов. Также нашим христианским ценностям противоречит мораторий в Украине на поиски захоронений поляков", - сказал Пшидач.

"Вместе с тем мы видим, особенно об этом свидетельствуют последние три недели, что националистический нарратив больше не является определяющим в курсе Украины", - добавил он.

Заместитель министра подчеркнул, что при любых обстоятельствах Польша будет поддерживать европейский вектор развития Украины.

Напомним, на днях посольство Польши в Украине выразило протест по содержанию программы о Степане Бандере в эфире украинского общественного телевидения.