Националистическая повестка дня не должна определять курс Украины, - МИД Польши
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач во время выступления на Киевском форуме, сообщает Европейская правда.
"Мы имеем проблемы в исторической сфере, в частности прославление ОУН и националистов. Также нашим христианским ценностям противоречит мораторий в Украине на поиски захоронений поляков", - сказал Пшидач.
"Вместе с тем мы видим, особенно об этом свидетельствуют последние три недели, что националистический нарратив больше не является определяющим в курсе Украины", - добавил он.
Заместитель министра подчеркнул, что при любых обстоятельствах Польша будет поддерживать европейский вектор развития Украины.
Напомним, на днях посольство Польши в Украине выразило протест по содержанию программы о Степане Бандере в эфире украинского общественного телевидения.
Читайте также
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
-
10 апреля, 2019 Виталий Портников: Интерес России - капитуляция Украины
-
9 апреля, 2019 Команда Зе. Кто ведет Зеленского к власти
Читайте также
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
-
10 апреля, 2019 Виталий Портников: Интерес России - капитуляция Украины