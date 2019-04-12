МИД Литвы вручило России ноту протеста
12 апреля, 2019, 17:10
МИД Литвы вручило российской стороне ноту протеста из-за угроз, поступивших в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей
Об этом сообщает Интерфакс.
Ноту передали представителю посольства России в Вильнюсе.
"31 марта в посольство Литвы в Москве поступило письмо с угрозами и призывом к сотрудникам посольства и членов их семей в течение месяца покинуть Москву, связанное с вынесением Вильнюсским окружным судом обвинительного приговора по "делу 13 января", - сообщил МИД Литвы.
Сообщается, что письмо подписано организацией "Ветераны России", которая объединяет ветеранов спецслужб.
Министерство иностранных дел Литвы объявило в четверг, 11 апреля, что посол страны в России Ремигиюс Мотузас будет отозван для консультаций после угроз.
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