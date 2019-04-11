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Литва отзывает посла в России

Министерство иностранных дел Литвы объявило, что посол в России Ремигиюс Мотузас будет отозван

Об этом сообщает BNS, передает РБК-Украина.

По словам пресс-секретаря литовского МИД Расы Якилайтене, отзыв посла связан с двумя причинами. В частности, статус дипломата как специального свидетеля по делу о взятках при выдаче виз; угрозы, которые получает он и другие сотрудники посольства после вердикта суда по делу о событиях 13 января 1991 года.

  • Ранее сообщалось, что в Вильнюсе сотрудники Службы спецрасследования Литвы в рамках досудебного расследования возможной торговли влиянием задержали экс-посла Литвы в России и еще двух человек.
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