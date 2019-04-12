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Макрон поддержал Порошенко относительно созыва саммита нормандской четверки

Президент Франции Эмануэль Макрон заверил главу Украинского государства Петра Порошенко в том, что в ближайшее время будет созвано заседание нормандской четверки

Об этом президент Петр Порошенко написал в Twitter.

"Первый вопрос, который я поднимал на переговорах с европейскими лидерами сегодня - это установление мира в Украине. Получил заверения, что в ближайшее время будет созвано заседание на высшем уровне Нормандского формата", - написал Порошенко.

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