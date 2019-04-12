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Порошенко предложит провести саммит нормандской четверки после выборов

Президент Украины Петр Порошенко предложит провести саммит нормандской четверки после второго тура выборов

Об этом он заявил на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Еспресо.TV.

"Сразу же после президентских выборов я готов буду при поддержке госпожи канцлера и господина президента Макрона инициировать саммит в нормандском формате для того, чтобы не терять ни одного дня времени и обсудить на саммите нормандского формата и освобождение заложников, и освобождение украинских военнопленных и обсудить форматы миссий миротворцев "голубых касок" организацию объединенных наций, и имплементации Минских договоренностей включая безопасностным и политическим форматом ", - сказал президент.

Он также поблагодарил Меркель за поддержку.

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