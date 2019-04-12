Лига Европы: результаты всех матчей 1/4 финала
12 апреля, 2019, 07:05
11 апреля состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Повторные матчи состоятся 18 апреля.
- 14 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" крупно проиграло дома английскому "Челси" и выбыло из турнира.
- 21 февраля другой представитель Украины - "Шахтер", проиграл немецкому "Айнтрахту" и также вылетел из турнира.
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