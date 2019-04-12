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Лучшее фото года: заплаканная девочка на границе США и Мексики


фото: World Press Photo
Лучшей фотографией 2019 по версии World Press Photo стала фотография с плачущей девочкой из Гондураса, чью мать обыскивает пограничник на границе США с Мексикой

Об этом сообщает World Press Photo в Twitter.

Фото с девочкой признано лучшим в номинации "Мировое пресс-фото года", говорится в сообщении.

Члены жюри конкурса заявили, что это фото показывает "другой вид насилия - психологический".

Отмечается, что снимок был сделан в апреле 2018 года и разошелся по всему миру, вызвав общественный протест против политики США в отношении разделения мигрантов и их детей.

 

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