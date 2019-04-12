Лучшее фото года: заплаканная девочка на границе США и Мексики
12 апреля, 2019, 14:08
Лучшей фотографией 2019 по версии World Press Photo стала фотография с плачущей девочкой из Гондураса, чью мать обыскивает пограничник на границе США с Мексикой
Об этом сообщает World Press Photo в Twitter.
Фото с девочкой признано лучшим в номинации "Мировое пресс-фото года", говорится в сообщении.
Члены жюри конкурса заявили, что это фото показывает "другой вид насилия - психологический".
Отмечается, что снимок был сделан в апреле 2018 года и разошелся по всему миру, вызвав общественный протест против политики США в отношении разделения мигрантов и их детей.
1/3 Just announced: the World Press Photo of the Year is 'Crying Girl on the Border "by John Moore (USA) ( @jbmoorephoto ), Getty Images: https://t.co/0P9mFlraG2 # WPPh2019 pic.twitter. com / 7P2lOoN9I2- World Press Photo (@WorldPressPhoto) 11 апреля 2019 г.
- Напомним, Пентагон заключил соглашения на $1 млрд для строительства инженерных сетей вдоль 91 км американо-мексиканской границы.
- Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что закроет южную границу США, если не сможет достичь соглашения с Конгрессом о принятии строгих иммиграционных законов.
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