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Пентагон заключил соглашения относительно стены с Мексикой почти на 1 млрд долларов

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки заключило с двумя частными компаниями соглашения на строительство участков стены на границе с Мексикой

Об этом сообщает пресс-центр Пентагона .

В целом сумма контрактов составляет 976 млн долларов. В частности, первая компания SLSCO из штата Техас на сумму 789 млн долларов займется строительством участка заграждения на границе в штате Нью-Мексико.

Еще одна компания - Barnard Construction из штата Монтана. Согласно контракту, фирма будет строить часть стены в штате Аризона за 187 млн долл.

Ранее Пентагон также дал разрешение на перечисление 1 млрд долларов для строительства инженерных сетей вдоль 91 км американо-мексиканской границы.

Ранее сообщалось, что Пентагон выделил миллиард долларов на стену Трампа.

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