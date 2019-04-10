Пентагон заключил соглашения относительно стены с Мексикой почти на 1 млрд долларов

10 апреля, 2019, 14:09

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки заключило с двумя частными компаниями соглашения на строительство участков стены на границе с Мексикой

Об этом сообщает пресс-центр Пентагона .

В целом сумма контрактов составляет 976 млн долларов. В частности, первая компания SLSCO из штата Техас на сумму 789 млн долларов займется строительством участка заграждения на границе в штате Нью-Мексико.

Еще одна компания - Barnard Construction из штата Монтана. Согласно контракту, фирма будет строить часть стены в штате Аризона за 187 млн долл.

Ранее Пентагон также дал разрешение на перечисление 1 млрд долларов для строительства инженерных сетей вдоль 91 км американо-мексиканской границы.

Ранее сообщалось, что Пентагон выделил миллиард долларов на стену Трампа.