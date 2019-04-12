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Демонтаж Шулявского моста: ограничат движение через проспект Победы

В Киеве в связи с демонтажем пролетного строения Шулявского путепровода с 13 до 20 апреля частично ограничат движение транспорта через проспект Победы

Об этом сообщает КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".

Так, 13-15 апреля запланировано частичное ограничение движения в направлении центра, 16-19 апреля - частичное ограничение движения в направлении области, а ночью на 16, 17, 18, 19 и 20 апреля - ограничение движения с 23:00 до 06: 00 следующего дня.

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