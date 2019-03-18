"Как сегодня, не уставший?". Шулявский мост завел страницу в Instagram

18 марта, 2019, 18:15

С 17 марта в Киеве начался ремонт Шулявского путепровода, в Instagram появилась страница моста

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Привет, друзья! Я решил, что многим людям будет интересно, как у меня дела и как проходит моя реконструкция. PS Хочу скорее к вам вернуться", - говорится в подписи к странице.

В первой записи говорится: "Сегодня ночью меня начали разбирать. Я волнуюсь". В одном из первых комментариев путепровод спросили: "Как сегодня, не уставший?", На что он ответил: "Тяжелый день. Ощущение, будто умираю".

Сегодня появилась запись: "С меня сняли слой асфальта. Наверное, заботливые люди не хотят, чтобы мне было жарко, в такой солнечный весенний день. Другую причину я пока не могу придумать. Спасибо за заботу".

Напомним, в связи с ремонтом Шулявского путепровода в Киеве с 17 марта закрыли движение троллейбусов №22, 27, 42 маршрутов.