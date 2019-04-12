Далай-ламу выписали из больницы
12 апреля, 2019, 15:58
Духовного лидера буддистов Далай-ламу XIV выписали из больницы, в которую он накануне попал с легочной инфекцией
Об этом сообщает издание Agence France Presse.
"Его выписали из больницы в 8 утра. Он нормально себя чувствует", - говорится в сообщении.
В местных СМИ уже появились сообщения о том, что Далай-лама, вероятно, останется в Нью-Дели на несколько дней, а затем вернется на северную индийскую горную станцию Дхарамсала, где он находился в постоянном изгнании в течение шести десятилетий.
Напомним, Далай-ламу госпитализировали 10 апреля.
Духовный лидер буддистов активно путешествует по всему миру, общаясь с политическими и духовными лидерами. Однако в 2018 году он решил сократить свой напряженный график из-за преклонного возраста.
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