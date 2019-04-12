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Далай-ламу выписали из больницы


фото: Reuters
Духовного лидера буддистов Далай-ламу XIV выписали из больницы, в которую он накануне попал с легочной инфекцией

Об этом сообщает издание Agence France Presse.

"Его выписали из больницы в 8 утра. Он нормально себя чувствует", - говорится в сообщении.

В местных СМИ уже появились сообщения о том, что Далай-лама, вероятно, останется в Нью-Дели на несколько дней, а затем вернется на северную индийскую горную станцию Дхарамсала, где он находился в постоянном изгнании в течение шести десятилетий.

Напомним, Далай-ламу госпитализировали 10 апреля.

Духовный лидер буддистов активно путешествует по всему миру, общаясь с политическими и духовными лидерами. Однако в 2018 году он решил сократить свой напряженный график из-за преклонного возраста.

 

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