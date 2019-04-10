Далай-ламу госпитализировали с легочной инфекцией
10 апреля, 2019, 08:41
В Индии из-за легочной инфекции госпитализировали духовного лидера буддистов Далай-ламу XIV
Об этом сообщает CNN со ссылкой на его помощников.
"Далай-лама был госпитализирован с легочной инфекцией, но он находится в стабильном состоянии", - говорится в сообщении.
Его личный секретарь Тензин Таклха рассказал, что 83-летний тибетский монах вернулся в свою резиденцию в Дхарамсала, что в индийских Гималаях, после поездки в Нью-Дели, когда почувствовал себя плохо.
"Врачи поставили ему диагноз легочная инфекция, и он лечится от этого. Сейчас его состояние стабильное. Он будет здесь два-три дня", - сказал помощник духовного лидера.
- Напомним, в прошлом месяце отметили 60-летие с момента, как Далай-лама бежал из Тибета в Индию.
- Далай-лама активно путешествует по всему миру, общаясь с политическими и духовными лидерами. Однако в 2018 году он решил сократить свой напряженный график из-за преклонного возраста.
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