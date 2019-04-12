Армия не выдаст международному трибуналу свергнутого президента Судана
12 апреля, 2019, 19:11
Свергнутого президента Судана Омара аль-Башира не выдадут международному трибуналу, который обвиняет его в геноциде
Об этом сообщает Укринформ.
Суданские военные не выдадут свергнутого президента Омара аль-Башира, но будут судить его на родине, поскольку это отвечает требованиям народа.
Международный уголовный суд обвиняет аль-Башира в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде за организованную им военную кампанию против повстанцев в Дарфуре. Вследствие нее более 300 000 человек были убиты и 2,7 миллиона изгнаны из своих домов вооруженными отрядами, которые он поддерживал.
75-летний аль-Башир сейчас находится под стражей, как и ряд бывших высших должностных лиц, в том числе вице-президент. Впрочем, их имена не называются.
- 11 апреля в Судане на фоне длительных народных протестов руководство национальной армии отстранило от власти президента Омара аль-Башира и его правительство.
Читайте также
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
-
10 апреля, 2019 Виталий Портников: Интерес России - капитуляция Украины
-
9 апреля, 2019 Команда Зе. Кто ведет Зеленского к власти
Читайте также
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
-
10 апреля, 2019 Виталий Портников: Интерес России - капитуляция Украины