Армия не выдаст международному трибуналу свергнутого президента Судана

12 апреля, 2019, 19:11

Свергнутого президента Судана Омара аль-Башира не выдадут международному трибуналу, который обвиняет его в геноциде

Об этом сообщает Укринформ.

Суданские военные не выдадут свергнутого президента Омара аль-Башира, но будут судить его на родине, поскольку это отвечает требованиям народа.

Международный уголовный суд обвиняет аль-Башира в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде за организованную им военную кампанию против повстанцев в Дарфуре. Вследствие нее более 300 000 человек были убиты и 2,7 миллиона изгнаны из своих домов вооруженными отрядами, которые он поддерживал.

75-летний аль-Башир сейчас находится под стражей, как и ряд бывших высших должностных лиц, в том числе вице-президент. Впрочем, их имена не называются.