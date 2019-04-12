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Армия не выдаст международному трибуналу свергнутого президента Судана

Свергнутого президента Судана Омара аль-Башира не выдадут международному трибуналу, который обвиняет его в геноциде

Об этом сообщает Укринформ.

Суданские военные не выдадут свергнутого президента Омара аль-Башира, но будут судить его на родине, поскольку это отвечает требованиям народа.

Международный уголовный суд обвиняет аль-Башира в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде за организованную им военную кампанию против повстанцев в Дарфуре. Вследствие нее более 300 000 человек были убиты и 2,7 миллиона изгнаны из своих домов вооруженными отрядами, которые он поддерживал.

75-летний аль-Башир сейчас находится под стражей, как и ряд бывших высших должностных лиц, в том числе вице-президент. Впрочем, их имена не называются.

  • 11 апреля в Судане на фоне длительных народных протестов руководство национальной армии отстранило от власти президента Омара аль-Башира и его правительство.
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