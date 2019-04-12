Ахметов возглавляет рейтинг самых богатых украинцев, - Фокус

12 апреля, 2019, 19:29

Благосостояние самых богатых соотечественников выросло почти до уровня периода до Майдана, при этом капиталы олигархов определяет ситуация на сырьевых рынках

Очередной 12-й рейтинг 100 самых богатых украицив обнародовал журнал "Фокус".

В пятерку лидеров вошли: Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Константин Жеваго, Вадим Новинский, говорится в сообщении.

Отмечается, что в очередной раз возглавил рейтинг самых богатых по итогам 2018 года Ринат Ахметов, который является мощным игроком в области металлургии, ТЭК, финансов, нефтегазового сектора и медиарынка. Активы, принадлежащие ему, генерируют 30% национального ВВП. По сравнению с прошлым годом состояние лидера рейтинга увеличилось и составило $ 10,5 млрд. В целом, в руках первой десятки участников рейтинга сосредоточены $ 21,6 млрд.

Действующий президент Украины Петр Порошенко занимает 12 позицию в топ-100 ($ 850 млн), а кандидата в президенты Владимира Зеленского нет среди участников списка 100 самых богатых людей страны, говорится в сообщении.

По данным издания, в этом году рейтинг заметно обновился: в сотню попали Аднан Кинан (KADORR Group), Владимир Зубик (Интеграл-д), Василий Астион (Dnipro Agro Group), Александр Кузьминский ( "Глобино"), Тарас Кицмей (SoftServe) .

Отмечается, что среди ста самых богатых украинцев лишь три женщины - Галина Герега (совладелица "Эпицентр К"), Филя Жебровская ( "Фармак"), Наталья Бондарева ( "Баядера").

Если говорить о портрете среднестатистического украинского мультимиллионера, то ему 54 года, и он обладает в среднем $ 409 млн. Суммарное состояние всей сотни составляет $ 40,9 млрд, отмечает издание.