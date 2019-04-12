Ахметов возглавляет рейтинг самых богатых украинцев, - Фокус
Очередной 12-й рейтинг 100 самых богатых украицив обнародовал журнал "Фокус".
В пятерку лидеров вошли: Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Константин Жеваго, Вадим Новинский, говорится в сообщении.
Отмечается, что в очередной раз возглавил рейтинг самых богатых по итогам 2018 года Ринат Ахметов, который является мощным игроком в области металлургии, ТЭК, финансов, нефтегазового сектора и медиарынка. Активы, принадлежащие ему, генерируют 30% национального ВВП. По сравнению с прошлым годом состояние лидера рейтинга увеличилось и составило $ 10,5 млрд. В целом, в руках первой десятки участников рейтинга сосредоточены $ 21,6 млрд.
Действующий президент Украины Петр Порошенко занимает 12 позицию в топ-100 ($ 850 млн), а кандидата в президенты Владимира Зеленского нет среди участников списка 100 самых богатых людей страны, говорится в сообщении.
По данным издания, в этом году рейтинг заметно обновился: в сотню попали Аднан Кинан (KADORR Group), Владимир Зубик (Интеграл-д), Василий Астион (Dnipro Agro Group), Александр Кузьминский ( "Глобино"), Тарас Кицмей (SoftServe) .
Отмечается, что среди ста самых богатых украинцев лишь три женщины - Галина Герега (совладелица "Эпицентр К"), Филя Жебровская ( "Фармак"), Наталья Бондарева ( "Баядера").
Если говорить о портрете среднестатистического украинского мультимиллионера, то ему 54 года, и он обладает в среднем $ 409 млн. Суммарное состояние всей сотни составляет $ 40,9 млрд, отмечает издание.
- Напомним, 1 апреля Хозяйственный суд Киева начал производство по иску АО "Укрзализныця" о взыскании более 1 млрд грн с АО "Первый украинский международный банк", который принадлежит промышленно-финансовой группе СКМ бизнесмена Рината Ахметова.
Читайте также
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
-
10 апреля, 2019 Виталий Портников: Интерес России - капитуляция Украины
-
9 апреля, 2019 Команда Зе. Кто ведет Зеленского к власти
Читайте также
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
-
10 апреля, 2019 Виталий Портников: Интерес России - капитуляция Украины