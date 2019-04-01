Укрзализныця через суд требует от банка Ахметова 1 млрд грн
1 апреля, 2019, 20:07
Хозяйственный суд Киева начал производство по иску АО "Укрзализныця" к АО "Первый украинский международный банк" о взыскании 1 053 900 291,54 грн
Об этом сообщает сайт Единого государственного реестра судебных решений.
"Акционерное общество "Украинская железная дорога" (далее - истец) обратилось в хозяйственный суд города Киева с иском к акционерному обществу "Первый украинский международный банк" (далее - ответчик) о взыскании неосновательно полученных денежных средств на основании ст. ст. 509, 625, 1212, 1214 ГК Украины по кредитным договорам № 13.11-555 от 07.11.2013 г .; № 13.11-556 от 07.11.2013 г .; № 13.11-557 от 07.11.2013 г.. (заключенным с ГП "Донецкая железная дорога") в сумме 1 053 900 291,54 грн ", - говорится в сообщении.
Банк ПУМБ принадлежит промышленно-финансовой группе СКМ украинского бизнесмена Рината Ахметова.
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