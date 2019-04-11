В британском парламенте проведут дебаты относительно аннексии Крыма
11 апреля, 2019, 10:53
Британский парламент проведет дебаты относительно российской незаконной аннексии Крыма
Об этом говорится на сайте британского парламента, передает РБК-Украина.
Отмечается, что дебаты состоятся в 9:30 по местному времени. Их инициировал депутат Консервативной партии Джон Хоувелл.
Напомним, что Великобритания обеспокоена незаконными обысками и арестами в Крыму российскими оккупационными властями крымских татар и требует немедленно освободить их.
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