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В британском парламенте проведут дебаты относительно аннексии Крыма


фото: REUTERS
Британский парламент проведет дебаты относительно российской незаконной аннексии Крыма

Об этом говорится на сайте британского парламента, передает РБК-Украина.

Отмечается, что дебаты состоятся в 9:30 по местному времени. Их инициировал депутат Консервативной партии Джон Хоувелл.

Напомним, что Великобритания обеспокоена незаконными обысками и арестами в Крыму российскими оккупационными властями крымских татар и требует немедленно освободить их.

 

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