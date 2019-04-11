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У Зеленского высказались по эффективности Медведчука по Донбассу

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сомневается в эффективности посредничества по Донбассу председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука

Об этом рассказал спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков в интервью BBC Украина .

"Мы фактически получим то же, что и сегодня, - возможно, с меньшим количеством огня. Зеленский очертил красные линии, за которые он не перейдет: мы никогда не будем сдавать в аренду, дарить или продавать свои территории, так же как и своих людей... Сейчас есть разные механизмы взаимодействия, но я не совсем понимаю эффективность Виктора Владимировича (Медведчука - ред.). Он был назначен ответственным за обмен заложниками. С декабря 2017 крупных обменов, по крайней мере, публичных, мы не видели. Поэтому и вопрос , насколько эффективен такой формат", - добавил Разумков.

На вопрос о том, есть ли сейчас у команды Зеленского какие-то контакты с Медведчуком, он ответил: "Нет, никаких контактов с Медведчуком команда не ведет".

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