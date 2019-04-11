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У Макрона подтвердили встречу с Порошенко и Зеленским

Пресс-служба президента Франции Эммануэля Макрона распространила официальные объявления для прессы о предстоящих встречах Макрона с Петром Порошенко и Владимиром Зеленским

Об этом сообщает Радио Свобода.

Встреча с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским состоится в пятницу, 12 апреля, в 15:00. Переговоры с президентом Петром Порошенко стартуют в тот же день в 18:00. Открытой для прессы будет только протокольная часть встречи с Порошенко.

Согласно сообщению пресс-службы, во время посещения Елисейского дворца Зеленским планируется только съемка перед началом разговора.

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