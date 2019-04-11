У Макрона подтвердили встречу с Порошенко и Зеленским
11 апреля, 2019, 20:21
Пресс-служба президента Франции Эммануэля Макрона распространила официальные объявления для прессы о предстоящих встречах Макрона с Петром Порошенко и Владимиром Зеленским
Об этом сообщает Радио Свобода.
Встреча с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским состоится в пятницу, 12 апреля, в 15:00. Переговоры с президентом Петром Порошенко стартуют в тот же день в 18:00. Открытой для прессы будет только протокольная часть встречи с Порошенко.
Согласно сообщению пресс-службы, во время посещения Елисейского дворца Зеленским планируется только съемка перед началом разговора.
- Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель 12 апреля примет в Берлине Петра Порошенко.
Читайте также
-
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-
-
Читайте также
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-